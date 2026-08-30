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Русский Днепропетровск

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«Полетит, но это не точно». Украинскую баллистику остановили датские черви

«Полетит, но это не точно». Украинскую баллистику остановили датские черви

Денис Давыдов, Михаил Павлив 28 августа 2026 г.   После серии успешных атак ВС РФ по цепочке производств компании FirePoint, широко разрекламированной по ….

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