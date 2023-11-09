БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кладбище «Леопардов»: ВСУ методично утилизируют натовскую технику

Кладбище «Леопардов»: ВСУ методично утилизируют натовскую технику

Французские колёсные танки летят на Украине, как фанера над Парижем Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Кладбищами для натовской тяжелой бронетехники остаются Купянское и Краснолиманское направления.

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