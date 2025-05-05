Трудиться придется 3 дня – в России стартовала вторая с начала мая короткая рабочая неделя Евгения КомароваМай для россиян традиционно является «каникулярным» месяцем – с 5 числа началась вторая в этом месяце трехдневная рабочая неделя.
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