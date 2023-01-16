Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    До3,14здится эта сопливая мразь, свои же и грохнут, или законопатят в психушку!Грета Тунберг: На...
  • Alexander Sinkevich
    а в польскую армию белорусов с картой поляка!Польский генерал ...
  • Людмила Амураль
    И это правильно!Польский генерал ...

Новая модульная система для оказания помощи терпящим бедствие судам и подлодкам разработана в России

Новая модульная система для оказания помощи терпящим бедствие судам и подлодкам разработана в России

Глубоководный аппарат АС-30. Фото иллюстрационное В России разработан новый модульный комплекс для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и подводным лодкам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх