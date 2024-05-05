Пасхальная неделя или Светлая седмица: что нельзя делать по дням Елена ГалицкаяСветлая седмица, или Пасхальная неделя, следует за Светлым Христовым Воскресением и характеризуется особыми традициями и запретами на каждый день этой период.
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