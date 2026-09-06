Советники Великобритании, Франции и Германии прибыли в Киев, чтобы участвовать в обсуждении решений.

Сенсацией дня стало то, что в Киев прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.
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