Эксперт Толорая: новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС

В организацию хотят вступить уже около 30 государств Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к организации БРИКС, уже порядка 30 стран захотели вступить в альянс, сообщил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
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