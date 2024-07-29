Эксперт Толорая: новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС

В организацию хотят вступить уже около 30 государств Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к организации БРИКС, уже порядка 30 стран захотели вступить в альянс, сообщил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.