Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, призвал Россию и Украину прекратить конфликт, в котором, по его словам, еженедельно гибнут по пять тысяч российских и украинских военнослужащих, слова трампа приводит "Лента.
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