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Министр финансов Украины призвал готовиться к отсутствию соцвыплат из-за нехватки средств

Министр финансов Украины призвал готовиться к отсутствию соцвыплат из-за нехватки средств

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко заявила, что украинский бюджет исчерпал запас прочности, и в стране не исключены сбои с социальными выплатами.

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