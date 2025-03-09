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Петербургский дневник

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В РФ состоится первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО

В РФ состоится первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО

Соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске на следующей неделе пройдет первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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