В РФ состоится первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО

Соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске на следующей неделе пройдет первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.