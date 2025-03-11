BioLetts: карликовые лемуры с Мадагаскара обращают вспять старение клеток

Американские ученые из Университета Дьюка и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что толстохвостые карликовые лемуры, обитающие на Мадагаскаре, способны временно обращать вспять процесс клеточного старения.
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