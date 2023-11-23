В России понадеялись на визит Пашиняна на саммиты СНГ и ЕАЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков понадеялся, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на саммиты Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре.
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