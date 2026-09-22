Прокуратура защитила трудовые права работницы магазина в Шатках

В Шатковском районе после вмешательства прокуратуры восстановлены трудовые права работницы магазина. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области в МАХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Заключительная вы...
- Свыше 13 тысяч ни...
- Австралийская сем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым