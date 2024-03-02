Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 2 марта

Этот день в авиации. 2 марта

1912 - Во время гонок в Клиринге (Иллинойс, США) на кубок Гордона-Беннетта, французский пилот Жюль Ведрин (Jules Vedrines) достиг средней скорости 169,7 км/ч, пролетев 200 км по замкнутому маршруту за 1 ч 15 мин.

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