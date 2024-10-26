«Соколов фонд» провел Всероссийский пленэр в Красном-на-Волге

Благотворительный фонд «Семьи Соколовых», владельцев ювелирного бренда SOKOLOV, организовал в Красном-на-Волге – месте, где находится производственный комплексе бренда, выставку работ Всероссийского пленэра «Красное золото».
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