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Все новые фрегаты и корветы будут вооружены ракетами «Циркон»

Все новые фрегаты и корветы будут вооружены ракетами «Циркон»

Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут оснащены все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы. Об этом на Международном военно-морском салоне в Кронштадте рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, передает «РИА Новости».

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