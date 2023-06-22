Все новые фрегаты и корветы будут вооружены ракетами «Циркон»

Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут оснащены все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы. Об этом на Международном военно-морском салоне в Кронштадте рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, передает «РИА Новости».