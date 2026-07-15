В Аше экс-начальник почтового отделения присвоил себе деньги бойца СВО

Под суд попал бывший начальник почтового отделения Аше, который присвоил себе деньги бойца СВО. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, подсудимый был осведомлен о том, что получатель пенсии – ветеран боевых действий с мая 2025 года и числится пропавшим без вести.