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В Аше экс-начальник почтового отделения присвоил себе деньги бойца СВО

В Аше экс-начальник почтового отделения присвоил себе деньги бойца СВО

Под суд попал бывший начальник почтового отделения Аше, который присвоил себе деньги бойца СВО. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, подсудимый был осведомлен о том, что получатель пенсии – ветеран боевых действий с мая 2025 года и числится пропавшим без вести.

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