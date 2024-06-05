Врио губернатора Самарской области провел совещание, посвященное стратегическим задачам развития региона

В понедельник, 4 июня, вице-губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание правительства с участием вице-губернаторов, министров и представителей других органов исполнительной власти.
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