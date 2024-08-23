В Калининградской области обнаружили уникальную советскую мозаику

Мозаика, обнаруженная на территории турбазы в районе Ладушкина, может быть единственной сохранившейся мозаичной работой художника Михаила Пясковского, сообщил руководитель волонтерского движения «Наследие стен» Евгений Мосиенко 23 августа в интервью сетевому изданию «Информационно-аналитический портал Калининграда».
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