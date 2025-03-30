Женщины позаимствовали кое-что из мужской одежды - и прекрасно чуствуют себя в ней

Один из элементов мужского гардероба стал модным у женщин. Об этом сообщает New York Post. Речь идет о мужском костюме и жакетах с мужского плеча, в которых все чаще начали появляться на публике знаменитости, в том числе певица Рианна и первая леди США Мелания Трамп.