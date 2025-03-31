Трамп рассматривает возможность участия в выборах: против Обамы на третий срок?

Дональд Трамп заявил о наличии путей, позволяющих ему вновь участвовать в выборах на третий срок. Хотя пока он не исследовал эти возможности, экс-президент готов бросить вызов Бараку Обаме, если обнаружит подходящий способ вернуться в политическую гонку.