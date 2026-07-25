Трамп сдал Европу: как Путин развел США и ЕС — Кедми назвал главное

давайте порассуждаем на эту тему , гибнут ли массово американские военные при столкновениях в Иране ? нет ? то есть мы видим что испытываются новые методы ведения войны , они прощупывают , если можно так выразится ,варианты вести войну без затрачивания людских ресурсов , и это тактика получения военного опыта без собственных людских потерь , включения последних военных технологий , разве не так , другие примеры приводить ? например по использованию допустим американских спутников Старлинк и наведения беспилотных систем ,не ?

СК

Сергей Ковалев

Кеша привычно чешет "по шерсти", - ну какой-такой развод США и Европы? а как США будут существовать без ближайших ранее откормленных васаалов? чО за маразм пиплу в уши?! далее - не надо путать лёгкое унасекомление Европы с "разводом"! - Европку встроили и слегка погрызли, ибо кушать надо. Кеша несёт пургу под видом какого-то "анализа", - какого? - а суть вопроса в глобальной пирамиде власти, где место Европы далеко не на уровне США. погуляли и хватит. так выращивают каплунов - кормят, потом едят. тут ничего нового, - Европу после 2й мiровой выкормили, теперь её время пришло. долги она не вернёт никогда, приходится расплачиваться натурой. ВВП известен выдержкой. вот тут к бабке не ходи. остальное доделал внутренний кризис капитализма, что очевидно. и "доделает" ещё больше, если кукловоды не сделают шаг назад. это, к слову, они умеют и проделывали не раз. что не означает отказ от своих идей, целей, задач. у России те же задачи, что в своё время и у Союза, и в первую очередь самодостаточность. пусть не "в отдельно взятой стране", но в группе отдельно взятых стран. вот только эту группу организовать и увлечь надо. а для этого нужна идея, способная овладевать массами. болтаться в болоте каптализЬма беЗсмысленно, ибо внутри этой идеи Россия не лидер точно. нужен иной фундамент для здания будущего.