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Спички - не игрушка

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Трамп сдал Европу: как Путин развел США и ЕС — Кедми назвал главное

Трамп сдал Европу: как Путин развел США и ЕС — Кедми назвал главное

Яков Кедми — бывший глава израильской спецслужбы «Натив», человек, который десятилетиями анализировал глобальные угрозы, — назвал главное дипломатическое достижение Владимира Путина.

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Комментарии
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Святослав Сюткин
Святослав Сюткин Америка не  будет воевать с Россией за защиту интересов Европы!Поняли,что с Россией шутки плохи и гиперзвук это очень серьезный фактор!!!
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1 м.
Атом Мартин
давайте порассуждаем на эту тему , гибнут ли массово американские военные  при столкновениях в Иране ? нет ? то есть мы видим что испытываются новые методы ведения войны , они прощупывают , если можно так выразится ,варианты вести войну без затрачивания людских ресурсов , и это тактика  получения военного опыта без собственных людских потерь , включения последних военных технологий , разве не так , другие примеры приводить ? например по использованию допустим американских спутников Старлинк  и наведения беспилотных систем  ,не ?
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
Кеша привычно чешет &quot;по шерсти&quot;, - ну какой-такой развод США и Европы? а как США будут существовать без ближайших ранее откормленных васаалов? чО за маразм пиплу в уши?! далее - не надо путать лёгкое унасекомление Европы с &quot;разводом&quot;! - Европку встроили и слегка погрызли, ибо кушать надо. Кеша несёт пургу под видом какого-то &quot;анализа&quot;, - какого? - а суть вопроса в глобальной пирамиде власти, где место Европы далеко не на уровне США. погуляли и хватит. так выращивают каплунов - кормят, потом едят. тут ничего нового, - Европу после 2й мiровой выкормили, теперь её время пришло. долги она не вернёт никогда, приходится расплачиваться натурой. ВВП известен выдержкой. вот тут к бабке не ходи. остальное доделал внутренний кризис капитализма, что очевидно. и &quot;доделает&quot; ещё больше, если кукловоды не сделают шаг назад. это, к слову, они умеют и проделывали не раз. что не означает отказ от своих идей, целей, задач. у России те же задачи, что в своё время и у Союза, и в первую очередь самодостаточность. пусть не &quot;в отдельно взятой стране&quot;, но в группе отдельно взятых стран. вот только эту группу организовать и увлечь надо. а для этого нужна идея, способная овладевать массами. болтаться в болоте каптализЬма беЗсмысленно, ибо внутри этой идеи Россия не лидер точно. нужен иной фундамент для здания будущего.
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1 м.