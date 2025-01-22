Выставка нижегородского художника проходит в галерее AZ/ART в Москве

Выставка нижегородского художника Владимира Яковлева «А в степи: бушует ветер…» проходит в центре современного искусства AZ/ART в историческом здании XVII века на Маросейке в Москве, сообщается в соцсетях культурной институции.
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