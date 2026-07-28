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Использование нейросетей и VPN предложили считать отягчающим обстоятельством

Использование нейросетей и VPN предложили считать отягчающим обстоятельством

РЕН ТВ Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений.

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