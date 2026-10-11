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Leonard Nimoy Played A Young Boxer On A Military TV Show That Filmed On-Site At West Point

Leonard Nimoy Played A Young Boxer On A Military TV Show That Filmed On-Site At West Point

Before he became a household name on Star Trek, Leonard Nimoy was in an episode of a '50s TV series that filmed at the actual United States Military Academy.

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