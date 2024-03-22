Немецкий генерал признал: западное оружие не помешает России победить Ольга ВайленкоБывший генеральный инспектор бундесвера и экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят сделал заявление, вызвавшее шок и обсуждения, передают журналисты сайта pronedra.
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