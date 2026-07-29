Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Привет, красавчик»: как бот «Дайвинчик» поставил Павла Дурова на грань 20 летнего срока

«Привет, красавчик»: как бот «Дайвинчик» поставил Павла Дурова на грань 20 летнего срока

29 июля 2026 года, произошло то, что в мире криптоэнтузиастов и пользователей Telegram обсуждают с не меньшим накалом, чем курс биткоина.

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