Опубликованы лучшие снимки природы премии Nature TTL

Победитель в номинации «Молодой фотограф года», процесс переселения пчел / © Lucy Monckton Абсолютный победитель и победитель в номинации «Пейзаж», Ледяная шапка Остфонна / © Thomas Vijayan Второе место в номинации «Пейзаж» / © Florian Smit Победитель в номинации «Дикая природа в городе» / © Florian Smit Второе место в номинации «Дикая природа в городе» / © Simone Baumeister Победитель в номинации «Поведение животных», охота на тюленя / © Florian Ledoux Второе место в номинации «Поведение животных» / © Fernando Constantino Martínez Belmar Победитель в номинации «Подводная съемка» / © Rowan Dear Второе место в номинации «Подводная съемка» / © Andy Schmid Победитель в номинации «Ночное небо» / © Bence Mate Второе место в номинации «Ночное небо»/ © Josselin Cornou Победитель в номинации «Фотоловушки» / © Fernando Constantino Martínez Belmar Второе место в номинации «Фотоловушки»/ © Igor Mikula Победитель в номинации «Маленький мир» / © Florian Smit Второе место в номинации «Маленький мир» / © Yicai Chang .