10 самодельных автомобилей, которые просто восхитительны

Нас всегда восхищают люди, которые создают что-то, не имея в своем распоряжении ничего кроме фантазии, своих собственных рук и, например, небольшого гаража, в котором и рождались автомобили, представленные в нашей подборке.
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