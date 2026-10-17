Черепа в региональном музее Ика в городе Ика в Перу / © Wikimedia Commons Египетские врачи, например, описывали черепно-мозговые травмы и распределяли пациентов по категориям в зависимости от того, поддавались ли их повреждения лечению.
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