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В Петербурге и Ленобласти этой ночью наблюдали северное сияние. Показываем, как это было

В Петербурге и Ленобласти этой ночью наблюдали северное сияние. Показываем, как это было

В ночь с 15 на 16 ноября в Петербурге и Ленобласти наблюдали северное сияние. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале astrophotoboloto.

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