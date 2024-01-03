"95% моих друзей от меня отвернулись". Ирина Горбачёва о разводе, потере друзей, ретритах и поддержке России

Актриса Ирина Горбачёва дала интервью Мадонне Мур. В беседе актриса рассказала о своей любви к ретритам, отсутствии конкуренции в киноиндустрии, заработке, разводе с Антоном Савлеповым и потере друзей на фоне военной операции в Украине, а также о том, когда она последний раз была в своём родном городе Мариуполе.