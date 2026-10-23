© Annette Riedl/dpa/Global Look PressНа Камчатке 34-летний мужчина, осужденный за жестокое обращение с 10-летним пасынком, попытался добиться смягчения наказания, но суд отказал его адвокатам.
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