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МСЗ под Казанью готов на четверть

МСЗ под Казанью готов на четверть

Объект по переработке твердых коммунальных отходов в населенном пункте Новониколаевка Зеленодольского района уже имеет ростверки каркаса главного корпуса, фундамент бункера для отходов, два башенных крана для возведения монолитных конструкций.

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