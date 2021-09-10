МСЗ под Казанью готов на четверть

Объект по переработке твердых коммунальных отходов в населенном пункте Новониколаевка Зеленодольского района уже имеет ростверки каркаса главного корпуса, фундамент бункера для отходов, два башенных крана для возведения монолитных конструкций.
Объект по переработке твердых коммунальных отходов в населенном пункте Новониколаевка Зеленодольского района уже имеет ростверки каркаса главного корпуса, фундамент бункера для отходов, два башенных крана для возведения монолитных конструкций.
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