Экс-премьер Польши Моравецкий указал на серьезное преимущество ВС РФ на фронте

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские вооруженные силы обладают значительным преимуществом на фронте, а ВСУ, провалившие контрнаступление, движутся в неверном направлении.
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