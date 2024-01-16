Китайские селекционеры приступили к выведению "космических" сортов картофеля

Китайские исследователи на днях приступили в экспериментальном порядке к выращиванию с последующей оценкой 66 500 семян картофеля, которые были доставлены на орбиту на борту китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16" и пребывали в космосе более 180 дней.
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