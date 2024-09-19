Бывшего начальника генштаба Молдавии обвинили в госизмене

U.S. Army Бывшему начальнику генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгону предъявили обвинение в госизмене, сообщает представитель прокуратуры по борьбе с преступностью Эмиль Гайтур в эфире телеканала TV-8.
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