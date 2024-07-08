Эксперт рассказал об опасностях покупки автозапчастей на маркетплейсах

Покупка автозапчастей на маркетплейсах сопряжена с высокими рисками приобретения некачественной или поддельной продукции Об это в разговоре с «Российской газетой» предупредил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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