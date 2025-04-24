Алтайские студенты разработали проекты обучения для работы с Китаем

В регионе провели первый кейс-чемпионат "Лаборатория бизнес-решений" 22 апреля в креативном пространстве "Точка кипения" Алтайского госуниверситета состоялся финал первого студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений", организованного совместно с ВТБ.
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