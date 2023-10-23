СМИ: 2 военные базы США в Сирии подверглись атакам беспилотников

Беспилотники атаковали американские военные базы на территории Сирии. Дроны нанесли удары по базе около нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии и по месту базирования американских военных в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии