Американцев уличили в строительстве тайной базы возле России

США восстанавливают военную базу в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике.США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio.
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