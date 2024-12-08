С 1 сентября 2025 года Минздрав России намерен ввести новую систему выдачи больничных листов. Изменения затронут граждан, которые болеют более четырех раз за полгода, проект соответствующего приказа размещен на портале нормативных правовых актов.
Россиянам запретят часто болеть
Комментарии
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Сергей
Все правильно, все сходится. Заболел - так подыхай.Нечего выеживаться. Медицина оптимитизирована. Лечить некому, да и незачем. заменим мигрантами дохлых россиян.
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