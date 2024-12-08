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  • Сергей
    Все правильно, все сходится. Заболел - так подыхай.Нечего выеживаться. Медицина оптимитизирована. Лечить некому, да и...Россиянам запретя...
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Россиянам запретят часто болеть

Россиянам запретят часто болеть

С 1 сентября 2025 года Минздрав России намерен ввести новую систему выдачи больничных листов. Изменения затронут граждан, которые болеют более четырех раз за полгода, проект соответствующего приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

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Комментарии
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Сергей
Все правильно, все сходится. Заболел - так подыхай.Нечего выеживаться. Медицина оптимитизирована. Лечить некому, да и незачем. заменим мигрантами дохлых россиян.
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