Курский облсуд оправдал главу поселка Коренево

<p style="text-align:justify"><strong>В сентябре прошлого года Кореневский районный суд признал главу поселка Коренево Романа Пугачева виновным в злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.
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