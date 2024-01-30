Что произойдет в мозге, если отказаться от завтрака

Если у вас есть привычка пропускать завтрак, лучше от нее отказаться. Исследователи Центра клинических дисциплин (Clinical Sciences Centre) при Имперском колледже Лондона, показали, что у людей, которые не едят завтрак, происходят изменения в головном мозге, приводящие к избыточному весу.