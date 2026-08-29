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Продюсер Перегудов: в России создают полнометражный фильм с помощью ИИ

Продюсер Перегудов: в России создают полнометражный фильм с помощью ИИ

Продюсер Павел Перегудов рассказал, что в России создаётся игровой полнометражный фильм только с помощью искусственного интеллекта, а известные актёры согласились на использование своих изображений в проекте.

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