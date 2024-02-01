Эксперт заявил, что запрет Латвии соревноваться с россиянами не повлияет на РФ

Решение Латвии запретить спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии продиктовано политическим желанием быть в тренде, на атлетах из РФ это никак не скажется, заявил РЕН ТВ телеведущий и спортивный комментатор Александр Кузмак.
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