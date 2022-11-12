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Джанмарко Поццекко – об «окнах» ФИБА: «Это как выбирать, кого ударить – мать или отца»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко раскритиковал расписание матчей квалификации к чемпионату мира-2023, которое сформировалось в результате конфликта между ФИБА и Евролигой.

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