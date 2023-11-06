В США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным AlexCoderВ США сделали шокирующее признание об ошибке с Путиным AlexCoder Америка серьезно просчиталась, анализируя личность нашего президента Наша страна остается костью в горле представителей западного мира.
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