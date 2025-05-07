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Госдума проверит, как банки соблюдают права клиентов на финансовые услуги

Госдума проверит, как банки соблюдают права клиентов на финансовые услуги

Госдума поручила Комитету по финансовому рынку изучить соблюдение прав граждан при изменении условий банковских услуг.

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