Для сноса мостов через Днепр без ядерного удара не обойтись, – ветераны боевых действий

У России сегодня нет оружия, кроме ядерного, способного снести мосты через Днепр на Украине. Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявили ветераны боевых действий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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